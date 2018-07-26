Мира на юго-востоке Украине не хотят противники Трампа в самих США?

Москва, , 17:34 — REGNUM Инициативы российского руководства, направленные на реализацию Минских соглашений, не встречают одобрения ни со стороны Украины, ни со стороны США, считает политолог, заместитель директора института и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Российские инициативы решения украинского вопроса не противоречат Минским соглашениям, — заявил Владимир Шаповалов. — Так, Россия некоторое время назад предложила создать миротворческую миссию ООН на линии разграничения вооружённых сил Украины с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой стороны. Мы знаем, что стало с этим предложением: оно не встретило никакой положительной реакции ни у украинского руководства, ни у его американских друзей».

По мнению политолога, предполагаемая российская инициатива о проведении референдума в ДНР и ЛНР направлена на предотвращение боевых действий на юго-востоке Украины.

«Хочу подчеркнуть: эта инициатива могла бы быть попыткой каким-то образом разблокировать ситуацию и прекратить ту гуманитарную катастрофу, которая сейчас существует на юго-востоке Украины», — заключил политолог.

Кроме того, политолог предположил, что на предстоящей встрече президентов России и США в Вашингтоне украинский вопрос вряд ли будет решён. Одна из причин этого — президент США Дональд Трамп пребывает в затяжном внутриполитическом конфликте со своими оппонентами. Как пояснил Шаповалов, даже если бы с его стороны были предприняты те или иные попытки движения навстречу РФ, они бы тут же были блокированы оппонентами.

«Очевидно, что в США сейчас какое-либо движение навстречу России исключено в силу того, что оно воспринимается как предательство американских интересов», — подытожил Шаповалов.

Напомним, что идея провести на юго-востоке Украины референдум встретила в Киеве самое жёсткое неприятие. Так, украинский политик Дмитрий Корчинский даже призвал расстреливать экспертов, которые обсуждают саму возможность подобного волеизъявления жителей ДНР и ЛНР.

«Сама идея обсуждать это, обсуждение этого предложения уже граничит с государственной изменой, — заявил Корчинский. — За это надо расстреливать. Тем не менее это становится предметом серьёзных обсуждений в Украине. Поскольку политическая ситуация нестабильна, нужно всем политическим силам демонстрировать какие-то достижения. Президенту нужно демонстрировать какие-то достижения. Нужно демонстрировать достижения нашему дипломатическому ведомству, правительству, Верховной раде».

Какими именно достижениями могли бы похвастаться названные Корчинским государственные органы, политик не сообщил.

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