Неверов: Железняк принял для себя решение

Москва, , 17:10 — REGNUM В «Единой России» разбираются, почему депутат Сергей Железняк не был на пленарном заседании, когда шло голосование по пенсионной реформе, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

«Железняк отсутствовал на пленарном заседании. Если это отсутствие было по неуважительной причине, у него будет прогул. Если это отсутствие по уважительной причине, например, больничный, он для себя сделал выбор — он написал заявление», — сказал в ходе брифинга руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

По словам Неверова, «подтверждающих документов пока, был он на больничном или нет, у нас нет, заявления его на этот день — у нас нет».

"Соответственно, если у него будет какой-то подтверждающий документ о его отсутствии в виде больничного листа или еще что-то — это вопрос комитета по регламенту, был он на больничном или нет. Если этого документа не будет, то у Сергея Владимировича Железняка будет прогул», — добавил Неверов.

Депутат Госдумы Сергей Железняк написал заявление руководству «Единой России» о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии.

19 июля в первом чтении обсуждался вопрос о пенсионной системе. Фракция приняла консолидированное решение по поддержке инициативы правительства РФ. Вместе с тем депутат Наталья Поклонская проголосовала против. Неверов прокомментировал ситуацию с отказом Поклонской голосовать за правительственный законопроект, повышающий в том числе пенсионный возраст. Отвечая на вопросы журналистов, Неверов посоветовал Поклонской принять «для себя решение».