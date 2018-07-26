Командующий спецназа Ирана: Трампу следует угрожать мне, а не Рухани

Тегеран, , 14:38 — REGNUM Командующий военного подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани заявил 26 июля, что главе Белого дома США Дональду Трампу следует адресовать свои угрозы не президенту Ирана Хасану Рухани, а ему лично, сообщает британское агентство Reuters.

«Для меня как для солдата является долгом отвечать на угрозы Трампа», — подчеркнул он.

«Если он хочет использовать язык угроз, он говорить со мной, а не с президентом», — добавил он.

Напомним, 22 июля президент США Дональд Трамп призвал своего иранского коллегу «никогда, никогда не угрожать» США, в противном случае глава Белого дома обещал сделать так, чтобы Тегеран столкнется «с такими последствиями, с которыми мало кто сталкивался в своей истории».

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