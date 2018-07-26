Армию Аргентины ждут перемены: сокращения и продажа имущества

Буэнос-Айрес, 26 июля 2018, 08:22 — REGNUM Реформирование аргентинской армии проводится для борьбы с наркотрафиком, заявил министр обороны Аргентины Оскар Агуад в эфире телеканала LN +.
«Мы хотим трансформировать нашу армию, сделать ее более легкой. Уже нет танков и пушек. Кончилось время, когда война велась одним государством против другого, войском против войска», — сказал министр.
Агуад подтвердил, что многие казармы будут закрыты, а принадлежащие армии материалы будут распроданы.
«На бюджет вооруженных сил уходит 1% ВВП, 90% этих расходов составляют зарплаты. Нужно изменить это соотношение, 70% должно тратиться на зарплаты, 30% — на инвестиции и эксплуатацию», — пояснил он. Контингент военнослужащих будет сокращен, в первую очередь будут предложены увольнения по собственному желанию.
Оппозиция, в первую очередь левая, уже организовала митинг против военной реформы перед министерством обороны в Буэнос-Айресе. Она опасается того, что власти намерены применять армию для решения внутренних проблем в стране, что запрещено указом бывшего президента Нестора Киршнера в 2006 году. Оскар Агуад опроверг такую возможность и заверил, что главной целью реформы является эффективная борьба с наркотрафиком.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе на северную границы Аргентины отправятся 500 военнослужащих. В течение года их контингент увеличится до 5000. Военная реформа проводится в разгар экономического кризиса в стране.
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