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Торговая война: Трамп и Юнкер нейтрализуют кризис между Вашингтоном и ЕС

Политика

После встречи с главой исполнительной власти ЕС президент США приветствовал «новый этап» в трансатлантических отношениях

Вашингтон, 26 июля 2018, 07:36 — REGNUM  После встречи с главой исполнительной власти ЕС президент США приветствовал «новый этап» в трансатлантических отношениях, сообщает газета 20 minutes.

Это «большой день» для свободной торговли, поздравил президент США Дональд Трамп после встречи с главой исполнительной власти ЕС Жан-Клодом Юнкером в среду, 25 июля. Встречаясь в Белом доме, стороны нейтрализовали кризис, созданный тарифами, введенными Соединенными Штатами, и объявили о ряде решений в области сельского хозяйства, промышленности и энергетики.

Согласно европейскому источнику, никаких новых таможенных тарифов для импорта европейских автомобилей в США не будет, особенно чувствительный вопрос для Германии. Президент США заявил о «новом этапе» в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем после нескольких месяцев предупреждений и угроз с обеих сторон Атлантики.

Стороны подчеркнули их общее стремление перейти к полной ликвидации тарифов на своих промышленных биржах за исключением автомобильного сектора.

«Мы достигли соглашения сегодня», — заверил Жан-Клод Юнкер, который подчеркнул намерение ЕС увеличить импорт сжиженного природного газа из США.

Президент США объявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз будут работать вместе над реформированием Всемирной торговой организации (ВТО).

Дональд Трамп опубликовал в Твиттере фотографию, на которой он и Жан-Клод Юнкер горячо приветствуют друг друга, уверяя, что «очевидно» ЕС и США «любят друг друга».

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Торговые войны США
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