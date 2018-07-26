Министр торговли США: ЕС «не торговались» перед переговорами с Трампом

Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Европейские союз не требовал никаких предварительных условий перед торговыми переговорами с американской стороной, заявил министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс, передает телекомпания Fox News.

По словам Росса, «предварительных условий перед дальнейшими переговорами США и ЕС, не было».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и ЕС пытаются договориться о тарифах и пошлинах. На словах от США исходит пожелание «снятия всяческих торговых барьеров» при условии, что аналогичным образом поступят в ЕС.

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