Четверг, 26 Июля 2018 года
05:25:16 МСК

Министр торговли США: ЕС «не торговались» перед переговорами с Трампом

Политика

ЕС не ставили условий перед торговыми переговорами

Вашингтон, 26 июля 2018, 04:28 — REGNUM  Европейские союз не требовал никаких предварительных условий перед торговыми переговорами с американской стороной, заявил министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс, передает телекомпания Fox News.

По словам Росса, «предварительных условий перед дальнейшими переговорами США и ЕС, не было».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и ЕС пытаются договориться о тарифах и пошлинах. На словах от США исходит пожелание «снятия всяческих торговых барьеров» при условии, что аналогичным образом поступят в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал нулевые тарифы новой установкой торгового диалога с ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговые войны США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить