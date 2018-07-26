Беда Румынии: школьники Трансильвании выложили телами карту Великой Венгрии

Бухарест, , 02:59 — REGNUM Министерство образования Румынии проведет проверку в художественном лицее Palló Imre в городе Одорхею Секуеск (уезд Харгита, Трансильвания, Румыния), ученики которой нарисовали во дворе школы карту Великой Венгрии по случаю 98-ой годовщины подписания Трианонского договора, согласно которому Трансильвания была передана Румынии, и который в Будапеште считают национальной катастрофой. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, инспекция проверит, как в этой и других школах уезда преподаются некоторые предметы и соответствуют ли они румынским программам.

Глава школьной инспекции уезда Харгита Петер Горбе, участники перформанса пояснили, что просто обозначили территории, на которых проживают венгры.

«Они уверяют, что не имели в виду, великая Румыния или не великая, великая Венгрия или не великая. Говорят, что нарисовали карту территорий, где проживает даже не большинство венгров, но значительные венгерские сообщества», — сказал Горбе.

Он добавил, что речь идет о части культурного проекта, финансируемого Будапештом, по взаимодействию между школами Венгрии и зарубежными венгерскими школами.

Отметим, что ученики школы не только нарисовали карту Великой Венгрии, но и сами встали по ее контуру, таким образом выложив его своими телами. Это вызвало негодование румынских СМИ и Бухареста. Румынские власти обвинили руководство лицея в вовлечении учеников в политику, способном помешать мирному сосуществованию румынского и венгерского сообществ.

ИА REGNUM напоминает, что Трансильвания до 1918 года была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами-победительницами в Первой мировой войне, потеряв таким образом 2/3 территории и населения.

Сегодня в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% населения страны. Основная часть венгерского меньшинства проживает на территории Трансильвании, имеет самоназвание секуи и на протяжении многих лет безуспешно добивается от Бухареста автономии.

В самой Венгрии в 2010 году было принято новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, предоставляющее им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.

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