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Министр общественной безопасности Китая призвал к глубокой реформе полиции

Политика

Чжао Кэчжи призвал «укреплять политическое единство, думать категориями целого, следовать курсу руководства, быть в согласии с партийным руководством и доверять пути, системе и культуре социализма с китайскими особенностями»

Пекин, 26 июля 2018, 02:07 — REGNUM  Член Госсовета КНР и Министр общественной безопасности Чжао Кэчжи призвал проводить политику более глубоких реформ и модернизации системы управления полицейскими службами, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

На симпозиуме, где собрались полицейские начальники со всей страны, который прошел 25 июля в городе Шэньчжэне провинции Гуандун на юге страны, Чжао приказал полицейским офицерам «укреплять политическое единство, думать категориями целого, следовать курсу руководства, быть в согласии с партийным руководством и доверять пути, системе и культуре социализма с китайскими особенностями».

«Чтобы убрать институциональные барьеры, разрешить глубоко засевшие проблемы и структурные противоречия в развитии полиции необходимы усилия», — заявил Чжао.

Напомним, что в Китае проводится целый ряд масштабных реформ. В частности, уже несколько лет ведется структурная финансовая и налоговая реформа, а также юридическая реформа под лозунгом «построения социализма с китайскими особенностями», который неоднократно произносился с высоких трибун.

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Политика Китая
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