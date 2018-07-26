Израильское СМИ: Тель-Авив доказывал РФ, что сбитый Су-22 нарушил границы

Тель-Авив, 26 июля 2018, 01:29 — REGNUM Тель-Авив пытался доказать России, что сбитый Израилем сирийский истребитель пересек сирийско-израильскую границу, со ссылкой на свой источник пишет израильская газета Maariv.
Напомним, 24 июля израильские ВВС сбили сирийский Су-22, заявив, что он нарушил границы. Пилот истребителя, сирийский полковник погиб.
Сирийские СМИ при этом уточнили, что самолет преследовал террористов. Москва выразила протест Израилю в связи с этим инцидентом.
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