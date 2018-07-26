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Израильское СМИ: Тель-Авив доказывал РФ, что сбитый Су-22 нарушил границы

Политика

Источник сказал, что Москве предоставили доказательства

Тель-Авив, 26 июля 2018, 01:29 — REGNUM  Тель-Авив пытался доказать России, что сбитый Израилем сирийский истребитель пересек сирийско-израильскую границу, со ссылкой на свой источник пишет израильская газета Maariv.

Напомним, 24 июля израильские ВВС сбили сирийский Су-22, заявив, что он нарушил границы. Пилот истребителя, сирийский полковник погиб.

Сирийские СМИ при этом уточнили, что самолет преследовал террористов. Москва выразила протест Израилю в связи с этим инцидентом.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильские СМИ сообщают о протесте России из-за сбитого самолета ВВС Сирии

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Инцидент с обменом ударами на сирийско-израильской границе
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