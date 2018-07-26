Израильское СМИ: Тель-Авив доказывал РФ, что сбитый Су-22 нарушил границы

Тель-Авив, , 01:29 — REGNUM Тель-Авив пытался доказать России, что сбитый Израилем сирийский истребитель пересек сирийско-израильскую границу, со ссылкой на свой источник пишет израильская газета Maariv.

Напомним, 24 июля израильские ВВС сбили сирийский Су-22, заявив, что он нарушил границы. Пилот истребителя, сирийский полковник погиб.

Сирийские СМИ при этом уточнили, что самолет преследовал террористов. Москва выразила протест Израилю в связи с этим инцидентом.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильские СМИ сообщают о протесте России из-за сбитого самолета ВВС Сирии