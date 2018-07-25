США ввели санкции за «химатаки» в Сирии

Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции против пяти организаций и восьми человек, которых американское правительство считает причастными к «химатакам» в Сирии, 25 июля передает агентство Reuters.

«Ужасающее использование Сирией химического оружия, в том числе против невинных женщин и детей, оставило глубокий след в нашем сознании. Сегодня мы продолжаем нашу кампанию по прекращению беспощадных атак режима Асада. Мы нацелены на поставщиков, которые поддерживали его программу по химическому оружию», — прокомментировала санкции представитель казначейства Сигал Манделькер.

Напомним, об использовании правительством Сирии химического оружия выходило большое число «оставляющих глубокий след в сознании» репортажей в западных СМИ, однако с 2011 года ни одно «преступление режима Асада» не было доказано.