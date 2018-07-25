Среда, 25 Июля 2018 года
18:15:56 МСК

Глава СПЧ: новый закон о СМИ угрожает цензурой в России

Политика

Лучшее, что можно сделать с законом «О СМИ», — не трогать его, считает один из его авторов Михаил Федотов

Глава СПЧ: новый закон о СМИ угрожает цензурой в России
СМИ

Воронеж, 25 июля 2018, 17:20 — REGNUM  Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов высказал опасения по поводу создания нового закона «О СМИ». По мнению главы совета, в существующих условиях он может стать законом о цензуре. Об этом он заявил на встрече с журналистами и представителями общественных организаций в Воронеже 25 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Михаила Федотова, перемены, произошедшие со времен принятия закона, действительно позволяют говорить о необходимости изменений в законодательстве. Однако в этом случае нужно говорить не о законе о СМИ, а о законе о медиакоммуникациях. В его основу должна лечь идея свободы массовых коммуникаций, что при современных реалиях проблематично.

«Это должен быть закон о свободе массовых коммуникаций, но при нынешней Государственной думе это будет не закон о свободе массовых коммуникаций, а о цензуре. Президент Путин в свое время назвал этот закон самым либеральным в Европе, пусть он таким и остается. Поэтому лучшее, что можно сделать с существующим законом о СМИ, — не трогать его», — сказал Михаил Федотов.

Напомним, что ранее идею разработать новый закон о СМИ предложил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Идею поддержали в Госдуме, а также в Союзе журналистов. По мнению автора идеи, закон, принятый в 1991 году, уже устарел.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменения законодательства о СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить