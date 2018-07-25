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Губернатор Хабаровского края доложил Путину о реализации майского указа

Политика

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Губернатор Хабаровского края доложил Путину о реализации майского указа
Иллюстрация: Kremlin.ru
Вячеслав Шпорт на встрече с Владимиром Путиным

Москва, 25 июля 2018, 14:33 — REGNUM  Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт доложил о реализации нового майского указа, сообщает 25 июля пресс-служба Кремля.

«Приступили к реализации 204-го Указа Президента, майского», — сказал Шпорт, акцентировав внимание на том, что в Хабаровском крае полностью реализованы указы 2012 года.

По его словам, средняя заработная в регионе составляет 45 тысяч рублей. Преподаватели, учителя и педагоги получают в среднем по 45,4 тысячи рублей в месяц, в то время как врачи — 81 тысячу. Кроме того, в регионе построены детские сады.

В свою очередь, президент подчеркнул важность удержания «этой планки»: по его словам, необходимо, чтобы она не опускалась, а наоборот, поднималась.

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