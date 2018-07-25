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В Польше представлен проект проведения референдума о правках к Конституции

Политика

Канцелярия президента подчеркивает демократичность процедуры изменения основного закона страны

Варшава, 25 июля 2018, 13:54 — REGNUM  В Сенате Польши 25 июля был представлен проект постановления президента о порядке проведения всенародного референдума по вопросу внесения изменений в Конституцию страны. Об этом сообщается на официальном сайте президента Польши.

Заместитель главы канцелярии президента Павел Муха подчеркнул, что предложение президента Анджея Дуды беспрецедентно: «Никто до сих пор не спрашивал поляков о том, какую Конституцию они хотят, перед началом работы над проектом. Конституция 1997 года была подготовлена узкой группой юристов и принята Национальным собранием, а уже готовый текст был представлен гражданам для принятия».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Дуда объявил о намерении внести правки в основной закон 3 мая во время празднования Дня Конституции. Референдум должен состояться в ноябре, когда Польша будет праздновать столетие своей независимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Референдум о поправках к Конституции Польши может пройти в ноябре

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