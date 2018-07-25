Браудер: Эстонский Danske Bank «отмыл» $9 млрд

Таллин, , 13:10 — REGNUM Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Эстонии жалобу на местное отделение Danske Bank, обвинив кредитную организацию в крупных махинациях. Об этом 25 июля сообщает эстонская газета Postimees.

В заявлении финансиста говорится, что к мошенничествам причастны как минимум 26 сотрудников эстонского отделения банка, включая управлявшего отделением Айвара Рехе. В банке отмывались крупные суммы денег, проходившие, по меньшей мере, через 190 счетов.

Общий объем оборота на счетах превысил $9 млрд. В прокуратуре подтвердили получение жалобы, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1995—2007 годах финансист Уильям Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В РФ он заочно осужден за мошенничество и преднамеренное банкротство.

В середине июля он обратился в прокуратуру Дании, обвинив эстонское отделение Danske Bank в отмывании $230 млн, украденных из российского бюджета. Браудер в заявлении просил возбудить против банка уголовное дело.

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