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Президент Никарагуа: У властей нет незаконных вооруженных формирований

Политика

Даниэль Ортега указал на Майами как на центр заговора против его страны

Манагуа, 25 июля 2018, 11:51 — REGNUM  Президент Никарагуа Даниэль Ортега опроверг существование незаконных вооруженных формирований, сражающихся на стороне правительства в конфликте внутри страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу TeleSur, данном 24 июля.

«Если мы собираемся говорить о военизированных формированиях здесь, то единственными являются формирования правых сил. У нас есть вооруженные силы, армия и полиция, которые являются конституционными. И существует подпольная вооруженная сила правых заговорщиков, которая превратилась в инструмент смерти», — сказал президент.

Ортега отметил, что центр заговора против его страны, а также Кубы и Венесуэлы, располагается в Майами (штат Флорида, США). По его словам, американские конгрессмены и сенаторы мечтают покончить с сандинизмом, что им не удалось сделать в 80-х годах. Также президент осудил позицию Организации американских государств (ОАГ), которая поддерживает интервенционистские планы.

«То, что они сделали с Венесуэлой, сейчас делают с Никарагуа. Это называется вмешательством. Это происходит из-за поляризации Латинской Америки, возникшей после появления правых правительств», — сказал Ортега об ОАГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день правозащитники заявили о похищении более 700 оппозиционеров проправительственными вооруженными группами. Конфликт в Никарагуа продолжается с 18 апреля, за это время правозащитные организации зафиксировали более 350 погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Правозащитники обвиняют власти Никарагуа в похищении 700 человек

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