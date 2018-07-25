Президент Никарагуа: У властей нет незаконных вооруженных формирований

Манагуа, , 11:51 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега опроверг существование незаконных вооруженных формирований, сражающихся на стороне правительства в конфликте внутри страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу TeleSur, данном 24 июля.

«Если мы собираемся говорить о военизированных формированиях здесь, то единственными являются формирования правых сил. У нас есть вооруженные силы, армия и полиция, которые являются конституционными. И существует подпольная вооруженная сила правых заговорщиков, которая превратилась в инструмент смерти», — сказал президент.

Ортега отметил, что центр заговора против его страны, а также Кубы и Венесуэлы, располагается в Майами (штат Флорида, США). По его словам, американские конгрессмены и сенаторы мечтают покончить с сандинизмом, что им не удалось сделать в 80-х годах. Также президент осудил позицию Организации американских государств (ОАГ), которая поддерживает интервенционистские планы.

«То, что они сделали с Венесуэлой, сейчас делают с Никарагуа. Это называется вмешательством. Это происходит из-за поляризации Латинской Америки, возникшей после появления правых правительств», — сказал Ортега об ОАГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день правозащитники заявили о похищении более 700 оппозиционеров проправительственными вооруженными группами. Конфликт в Никарагуа продолжается с 18 апреля, за это время правозащитные организации зафиксировали более 350 погибших.

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