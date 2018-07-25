Премьер Госсовета КНР встретился со спикером нижней палаты Японии

Пекин, , 04:23 — REGNUM Премьер госсовета КНР Ли Кэцян призвал во время встречи со спикером палаты представителей Тадамори Осимой 24 июля в Пекине выстраивать здоровые и стабильные двусторонние отношения, сообщает агентство Синьхуа

«Здоровые и стабильные китайско-японские отношения выгодны обеим странами и их народам, равно как и региональному, а также глобальному миру, стабильности и процветанию… Китай продолжит политику открытости, облегчения доступа к рынкам и приема у себя в рамках сотрудничества иностранных компаний, включая японские», — заявил Ли Кэцян.

Осима, в свою очередь, отметил, что Япония намерена развивать двусторонние отношения с Китаем в «русле политических документов, заключенных между двумя странами, и в духе истории как зеркала, ведущего в будущее».

Напомним, что в 2018 году отмечается сорокалетие заключения Китайско-японского договора о мире и дружбе. Как сообщало ИА REGNUM, Осима прибыл в Китай с официальным визитом 23 июля по приглашению своего китайского коллеги, председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер нижней палаты Японии прибудет в Китай с визитом