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Шойгу: В Западном военном округе сформированы 70 воинских частей

Политика

Обстановка на западном направлении тревожная

Шойгу: В Западном военном округе сформированы 70 воинских частей
Иллюстрация:  Army-news.ru
Армия России.

Москва, 24 июля 2018, 19:45 — REGNUM  В Западном военном округе России с 2016 года сформированы более 70 воинских частей и соединений. Об этом сегодня, 24 июля, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования», — сказал Шойгу.

В связи с этим войска Западного военного округа получили около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники. Кроме того, многочисленные проверки показали значительный качественный рост уровня подготовки войск.

Войска Западного военного округа подтвердили готовность к решению задач по предназначению, подчеркнул Шойгу. Особое внимание при проверках уделялось сотрудничеству с белорусскими военными, отметил он.

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Вооруженные силы России
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