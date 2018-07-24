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ЛНР: ВСУ готовят саперов по стандартам НАТО для диверсий в Донбассе

Политика

Саперов готовят в Кировограде

Луганск, 24 июля 2018, 16:04 — REGNUM  В Донбасс намерены перекинуть специалистов по минно-взрывному делу, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 24 июля «Луганский информационный центр».

По его словам, ВСУ организовали в Кировограде (с 2016 года переименован в Кропивницкий) курсы для подготовки саперов по стандартам НАТО. Подготовка диверсантов будет проводится с 16 июля 2018 года по 28 февраля 2019 года. После окончания обучения войска отправятся в Донбасс, чтобы применять свои навыки во вред местным жителям.

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Напомним, в ЛНР заявили, что в населенный пункт Золотое украинское командование перебросило диверсантов в количестве до 30 солдат, задача которых — провокационная деятельность на линии фронта.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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