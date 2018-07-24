Власти ОАЭ вручили награды лидерам Эфиопии и Эритреи за достижение мира

Абу-Даби, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворк награждены Орденом Заида за заслуги в урегулировании многолетнего конфликта между двумя странами, сообщает агентство Prensa Latina.

Орден Заида — высшая награда ОАЭ — была вручена политическим деятелям в Абу-Даби во время трехстороннего саммита в присутствии высших должностных лиц и шейхов.

«Мы поздравляем Эфиопию и Эритрею с этим историческим соглашением и надеемся, что этот шаг принесет больше возможностей для развития всех отраслей», — сказал наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян, вручая награды.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о дружбе и мире, которая положила конец противостоянию двух стран. Война между ними велась в 1998—2000 годы, после чего в приграничной зоне возникали спорадические вооруженные столкновения. Дипломатические отношения не поддерживались до 15 июля 2018 года.

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