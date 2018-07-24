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В МВД Казахстана ответили на предложение отставки главы ведомства

Политика

Глава МВД на пресс-конференции отсутствовал

Астана, 24 июля 2018, 15:48 — REGNUM  Отставка министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова находится не в компетенции МВД, сообщает 24 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Рашида Жакупова.

По его словам, глава ведомства не принял участие в пресс-конференции из-за служебной командировки. Жакупов добавил, что меры в отношении начальника департамента внутренних дел Алма-Аты Серика Кудебаева будут приняты после служебной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Алма-Ате состоялось заседание общественного совета города, участники которого потребовали отставки главы МВД и ДВД Алма-Аты. Представители общественности раскритиковали действия правоохранительных органов из-за роста уровня преступности в городе.

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Политическая жизнь Казахстана
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