Осуждённый за шпионаж в пользу РФ бизнесмен из Грузии оправдан судом

Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Предприниматель Бакур Кигурадзе, приговорённый в 2011 году к десяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, признан невиновным. Обвинения были сняты Тбилисским апелляционным судом, сообщается на сайте Главной прокуратуры Грузии.

Уточняется, что дело Кигурадзе прокуратура Грузии пересмотрела в феврале 2017 года и вынесла постановление о его невиновности. Проведённое новое расследование подтвердило тот факт, что сбор доказательств виновности бизнесмена проходил «искусственно», с грубыми нарушениями.

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«В частности, сотрудники следственного изолятора МВД в течение одной недели осуществляли психологическое давление на главного свидетеля, уличающего политзаключенного в шпионаже, в результате чего заставили подписать свидетеля сфабрикованные показания», — говорится в сообщении прокуратуры.

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В ведомстве уточнили, что, как утверждало следствие, Бакур Кигурадзе вместе с другими научными работниками по указанию российской разведки создали научный труд о формировании Грузии как нейтрального государства в эпоху и условиях глобализации. Кроме того, его подозревали в хранении в своей квартире информации, содержащей государственную тайну.

По данным надзорного ведомства, на сегодняшний день по вновь открывшимся обстоятельствам было принято решение о пересмотре дел 59 человек, 13 из которых являются политзаключенными. В отношении 47 уже вынесен оправдательный приговор.

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