После нападения на Эрбиль в Ираке многие опасаются возвращения ИГИЛ*

Эрбиль, Ирак, , 11:54 — REGNUM Вопиющее по своей дерзости, скоординированное и осуществленное при свете дня 23 июля нападение на сердце Иракского Курдистана вызывает опасения относительно того, что угроза со стороны террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ушла в прошлое, а исламисты лишь собирают силы для своего возвращения, пишет Карло Мунёс в статье для американского издания The Washington Times.

Целью трех боевиков стала администрация автономного иракского региона. В результате их нападения один работник погиб, еще четверо получили ранения. Один нападавший был убит, еще один привел в действие взрывное устройство, третьего удалось захватить в плен.

«Мы считаем, что нападавшие были членами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за тактики, которую они использовали для проникновения в здания», — подчеркнул источник в рядах правоохранительных органов региона.

При этом официальные лица США считают такие нападения боевиков последними отчаянными операциями движения, которое когда-то пыталось установить свой «халифат» в самом сердце Ближнего Востока. Об этом, в частности, говорил глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел, по словам которого Вашингтон всегда признавал риск перехода радикалов к подпольной деятельности. На практически полное поражение боевиков указывал и президент США Дональд Трамп, который подчеркивал на пресс-конференции после саммита в Хельсинки, что искоренение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закончено на 98—99%.

Тем не менее произошедшее 23 июля нападение на администрацию Эрбиля ставит под сомнение оценки США. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже не раз брали на себя ответственность за целый ряд терактов, в том числе похищение людей, нападения смертников и покушения на представителей местной власти и сотрудников правоохранительных органов. Целями боевиков становились электростанции и нефтепроводы. Они также устанавливали поддельные блокпосты на главной дороге, соединяющей Киркук и Багдад.

«Без сомнения, люди нервничают. Люди, наконец, подумали, что пришла стабильность и они могут ездить, куда захотят, а затем произошли эти теракты», — подчеркнул член совета провинции Дияла Имад Махмуд.

«Террористы нападают из безлюдной пустыни и гор, где по-прежнему остаются маленькие ячейки. Они немногочисленны, однако они осуществляют неожиданные, быстрые атаки, а внутри городов у них есть те, кто помогает им», — добавил он.

Опасения относительно возможности появления нового поколения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связывают и с политической нестабильностью, вызванной прошедшими в мае парламентскими выборами. Восстановлению позиций боевиков способствуют и продолжающиеся на юге страны акции протеста, на подавление которых Багдад направил армейские подразделения.

Напомним, на состоявшихся в Ираке выборах в парламент первое место занял возглавляемый влиятельным шиитским религиозным деятелем Муктадом ас-Садром оппозиционный блок «Альянс революционеров за реформы» — «Ас-Саирун». За ним шли проиранский альянс «Фатх», а также сторонники премьер-министра Хейдара аль-Абади из альянса «Наср».

В начале июля в целом ряде городов на юге Ирака начались акции протеста. Демонстранты выступали против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. На сегодняшний день число погибших в ходе этих акций увеличилось до 14 человек, более 800 протестующих были задержаны.