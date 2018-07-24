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Великобритания не будет бороться за жизнь террористов

Политика

Несмотря на запрет смертной казни еще в 1965 году

Лондон, 24 июля 2018, 11:19 — REGNUM  Правительство Великобритании не будет возражать против смертной казни, которую могут применить по отношению к двум боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США, сообщает 24 июля Al Jazeera.

Министр безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес подчеркнул, что Лондон готов отказаться от прежних возражений в отношении террористов, несмотря на запрет смертной казни, введенной в 1965 году.

Речь идет о двух членах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющихся подданными Великобритании, захваченными военными США.

Правозащитные организации назвали данное заявление тревожным. С их точки зрения, смертная казнь недопустима по отношению к любым преступникам, вне зависимости от совершенных ими злодеяний.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является террористическим объединением, развязавшим войну в Сирии и Ираке. В настоящее время благодаря усилиям многих государств деятельность группировки значительно сократилась, тем не менее террористы до сих пор активны в указанных странах.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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