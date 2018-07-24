Опять Россия: WSJ узнала о попытке хакеров подключиться к энергосетям США

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Хакеры из группы, которая называла себя Dragonfly или Energetic Bear, сумела взломать ранее считавшиеся защищёнными сети электрических компаний в США, обслуживающих энергосистемы общего пользования. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на министерство внутренней безопасности. В ведомстве полагают, что группировка связана с властями РФ.

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Отмечается, что взлом был совершён в 2017 году, кибератака длилась в течение всего года. При этом хакерам «с относительной лёгкостью» благодаря атакам на партнеров электрических компаний удалось взломать сети и получить доступ к системам управления диспетчерских служб. Таким образом, они могли устраивать перебои с подачей электричества. По утверждению властей, от действий злоумышленников пострадали не десятки, а сотни компаний, их названия не разглашаются. При этом, как отмечает издание, многие из них могут до сих пор не знать, что ранее подверглись кибератаке.

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В настоящее время специалисты изучают, удалось ли хакерам внести какие-либо изменения в настройки оборудования, что потенциально может нанести значительный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США обвинили российских хакеров в попытке вмешаться в выборы президента страны. Как заявили в ноябре 2016 года киберэксперты, ряд аналитических центров правительства США был атакован «русскими хакерами» через несколько часов после победы Дональда Трампа на выборах главы государства. Американские Think Tanks якобы пыталась взломать группа хакеров, известная как Cozy Bear, «тесно связанная с правительством России», которую также подозревают во взломе серверов демократической партии США накануне выборов. Подобные обвинения Вашингтона в адрес Москвы румынский хакер Марсель Лехел Лазар, более известный под псевдонимом Guccifer, назвал «сумасшествием».

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