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Не впечатлили. МИД Ирана ответил на угрозы Трампа

Политика

«Несколько месяцев назад мир стал свидетелем еще более резких пустых угроз...»

Не впечатлили. МИД Ирана ответил на угрозы Трампа
Любовь Мешкова © ИА Красная Весна
Барельеф из Персеполя. Иран

Тегеран, 23 июля 2018, 23:28 — REGNUM  На угрозы президента США Дональда Трампа глава МИД Ирана ответил словами: «Не впечатлили» и «Будьте осторожны».

Об этом министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил 23 июля в своем Twitter, пояснив, что не впечатлен угрозами, прозвучавшими в сторону Ирана со стороны президента США Дональда Трампа.

«Не впечатлили. Несколько месяцев назад мир слышал от вас гораздо более резкие и пустые угрозы. А иранцы слышат подобное уже 40 лет, пусть и в более цивилизованных формулировках», — написал Джавад Зариф.

«Наш народ существует уже тысячелетия и стал свидетелем разрушения империй, в том числе и нашей, продержавшейся дольше, чем существуют некоторые страны», — добавил он, приписав в конце заглавными буквами «БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани не играть с огнем и быть осторожным, чтобы не испытать от США последствий, которые не имеют аналогов в истории.

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