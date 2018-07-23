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Партии Македонии возобновили переговоры о переименовании

Политика

Ранее оппозиция Македонии вышла из переговоров, назвав намерения правительства «национальной капитуляцией»

Партии Македонии возобновили переговоры о переименовании
Prince Roy
Македония

Скопье, 23 июля 2018, 20:25 — REGNUM  Лидеры основных политических партий Македонии возобновили переговоры по референдуму о переименовании страны, 23 июля передает агентство Associated Press.

Ранее оппозиция Македонии вышла из переговоров с социал-демократами, назвав намерения правительства Зорана Заева «национальной капитуляцией».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Македонии ещё в июне договорилось с правительством Греции о смене названия, однако решение вызвало протесты и не было поддержано президентом Георге Ивановым.

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Переименование Македонии
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