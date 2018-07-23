Понедельник, 23 Июля 2018 года
21:19:09 МСК

В Австрии армия готова поделиться своими ресурсами с полицией

Политика

Теперь транспортные средства полиции смогут заправляться на армейских бензоколонках

В Австрии армия готова поделиться своими ресурсами с полицией
Иллюстрация: Autoflit.ru
Бензин

Вена, 23 июля 2018, 19:44 — REGNUM  Чтобы правоохранительные органы могли эффективно работать и не испытывать недостатка в необходимых ресурсах, армия готова поделиться своими запасами: теперь при необходимости полицейские патрульные машины смогут заправиться более чем на 50 армейских бензоколонках. Так сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

«Обеспечение мобильности правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях — существенное обстоятельство», — объяснил министр обороны Австрии, Марио Кунасек.

Помимо того что армия гарантирует предоставить в пользование заправочные станции для министерства внутренних дел, она также будет осуществлять снабжение топливом при помощи мобильных топливораздаточных установок в особых случаях. При этом расходы на себя берет министерство внутренних дел.

«Безусловно, особое значение имеет тот факт, что теперь полиция даже в непростые времена будет продолжать работать эффективно и оперативно», — заявил министр внутренних дел Херберт Кикль.

По словам обоих министров, членов Партии Свободы Австрии, благодаря тесному сотрудничеству армии и исполнительной власти, «будет легче преодолеть все кризисы, а также повысить безопасность населения страны».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Австрии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить