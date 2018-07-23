В Австрии армия готова поделиться своими ресурсами с полицией

Вена, , 19:44 — REGNUM Чтобы правоохранительные органы могли эффективно работать и не испытывать недостатка в необходимых ресурсах, армия готова поделиться своими запасами: теперь при необходимости полицейские патрульные машины смогут заправиться более чем на 50 армейских бензоколонках. Так сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

«Обеспечение мобильности правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях — существенное обстоятельство», — объяснил министр обороны Австрии, Марио Кунасек.

Помимо того что армия гарантирует предоставить в пользование заправочные станции для министерства внутренних дел, она также будет осуществлять снабжение топливом при помощи мобильных топливораздаточных установок в особых случаях. При этом расходы на себя берет министерство внутренних дел.

«Безусловно, особое значение имеет тот факт, что теперь полиция даже в непростые времена будет продолжать работать эффективно и оперативно», — заявил министр внутренних дел Херберт Кикль.

По словам обоих министров, членов Партии Свободы Австрии, благодаря тесному сотрудничеству армии и исполнительной власти, «будет легче преодолеть все кризисы, а также повысить безопасность населения страны».