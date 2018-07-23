Китай активизирует взаимодействие со странами Африки

Пекин, , 18:06 — REGNUM В административном центре провинции Сычуань г. Чэнду (юго-западный Китай) проходит 5-й китайско-африканский народный форум, который проводится под девизом «Консолидация народных сил ради китайско-африканской дружбы и взаимного доверия», сообщает 23 июля Синьхуа.

С проведением саммита его участников и гостей поздравил Председатель КНР Си Цзиньпин, совершающий в настоящее время зарубежное турне по ряду африканских стран с последующим участием в 10-м саммите объединения БРИКС, которое пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге.

От имени КПК, китайского правительства и народа глава КНР приветствовал форум и участвующих в нем государственных руководителей и других представителей Африки. «Китайско-африканский народный форум является важным мостиком между народами Китая и Африки, — подчеркнул партийный и государственный лидер КНР. — За годы своего существования форум достиг позитивных результатов, сыграл важную роль в содействии дружественным обменам и сотрудничеству между народами двух сторон».

Си Цзиньпин также отметил, что дружба между народами является основой межгосударственных связей и важным направлением развития их отношений».

Подчеркнем, что 2018 год ознаменовался беспрецедентной активностью КНР в Африке. В конце июня в Пекине прошли два китайско-африканских форума — по обороне и безопасности и по взаимодействию СМИ. А на сентябрь намечено пекинское заседание общего Китайско-африканского форума.