Власти Аргентины развертывают войска на северной границе

Буэнос-Айрес, , 14:43 — REGNUM 23 июля президент Аргентины Маурисио Макри отдаст приказ вооруженным силам о реализации стратегии, направленной на борьбу с незаконной наркоторговлей, пишет газета La Nación.

1 августа 500 военнослужащих отправятся в уязвимые северные населенные пункты — в первую очередь, Сальта, Формоса, Мисьонес. В течение года контингент расположенных здесь солдат увеличится до 5 тыс. В данных момент силами безопасности здесь проводится операция «Северный щит».

«Военное присутствие на северной границе будет иметь сдерживающий характер против организаций наркоторговцев, чтобы они не могли закрепиться на нашей территории, как это уже произошло в других странах региона», — сказал источник в правительстве.

Масштабный план включает в себя последующее перемещение и объединение аргентинских военных баз. Это задумывается в условиях экономического кризиса и жесткой экономии в стране: 9 июля в День независимости был отменен традиционный военный парад, стоимость которого оценивалась в $10 млн.

Для отправки войск в приграничные районы Маурисио Макри придется отменить президентский указ №727 от 2006 года, подписанный Нестором Киршнером (2003−2007), согласно которому вооруженные силы могут применяться только в случае внешнего вторжения со стороны других государств.