Общественность Алма-Аты потребовала отставки главы МВД Казахстана

Астана, , 14:41 — REGNUM Общественный совет Алма-Аты потребовал отставки главы МВД Казахстана Калмуханбета Касымова и начальника департамента внутренних дел (ДВД) города Серика Кудебаева. Об этом 23 июля на своей странице в Facebook сообщил политолог Марат Шибутов.

Участники совещания отметили, что сотрудники ДВД Алма-Аты не справляются с преступностью в городе. Представители общественности обратились к генеральному прокурору Казахстана Кайрату Кожамжарову, председателю комитета национальной безопасности Кариму Масимову, председателю агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алику Шпекбаеву и главе МВД.

В обращении общественный совет предложил провести проверку деятельности ДВД Алма-Аты и управления собственной безопасности ДВД Алма-Аты, а также принять ряд других мер.

Напомним, 19 июля в Алма-Ате было совершено нападение на известного фигуриста Дениса Тена. Спортсмен получил ножевое ранение во время потасовки с двумя мужчинами. Позднее подозреваемые были задержаны и признались в содеянном.