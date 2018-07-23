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Общественность Алма-Аты потребовала отставки главы МВД Казахстана

Политика

Сотрудники ДВД Алма-Аты не справляются с преступностью в городе

Астана, 23 июля 2018, 14:41 — REGNUM  Общественный совет Алма-Аты потребовал отставки главы МВД Казахстана Калмуханбета Касымова и начальника департамента внутренних дел (ДВД) города Серика Кудебаева. Об этом 23 июля на своей странице в Facebook сообщил политолог Марат Шибутов.

Участники совещания отметили, что сотрудники ДВД Алма-Аты не справляются с преступностью в городе. Представители общественности обратились к генеральному прокурору Казахстана Кайрату Кожамжарову, председателю комитета национальной безопасности Кариму Масимову, председателю агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алику Шпекбаеву и главе МВД.

В обращении общественный совет предложил провести проверку деятельности ДВД Алма-Аты и управления собственной безопасности ДВД Алма-Аты, а также принять ряд других мер.

Напомним, 19 июля в Алма-Ате было совершено нападение на известного фигуриста Дениса Тена. Спортсмен получил ножевое ранение во время потасовки с двумя мужчинами. Позднее подозреваемые были задержаны и признались в содеянном.

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Политическая жизнь Казахстана
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