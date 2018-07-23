Арест сотрудника ЦНИИмаш — «рейдерский захват» института?

Москва, , 12:32 — REGNUM Арест 74-летнего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева мог быть связан не с тем, что он передавал секретную информацию о гиперзвуковых технологиях, а с тем, что на ЦНИИмаш организован «рейдерский захват», считает ведущий сотрудник лаборатории гиперзвуковой аэродинамики Научно-исследовательского института механики МГУ Игорь Громов.

Дело в том, пояснил эксперт, что Кудрявцев не занимался и не мог заниматься секретными разработками. А, следовательно, не мог их передать «спецслужбам Североатлантического альянса».

«Кудрявцев занимался совершенно открытой темой — проблемой турбулентности окружающий сред (жидкостных, например) при гиперзвуковых скоростях. Этим и наша лаборатория занимается, это абсолютно открытая тема, это теория. Мы, например, проводим испытания в воздушных средах различных тел, а Кудрявцев занимался конкретно поведением конических тел. Эта теория идет во всех публикациях по всему миру», — пояснил Громов.

«Секреты — в технологиях (обшивка, формы плоскостей, конусов, материалы), а не в теории. Вот как раз таки технологиями Кудрявцев не занимался, то есть никакого доступа к секретам не имел. Поэтому возникает вопрос к спецслужбам — что конкретно мог продать Кудрявцев, если там нечего продавать? Такие лаборатории работают по всему миру, и там идут аналогичные испытания, а работы публикуются в открытых научных журналах», — говорит эксперт.

Кроме того, если бы работы таких лабораторий имели какое-то прикладное значение, то их бы в России, в том числе и лабораторию МГУ — гиперзвук, давно бы уже контролировали с уровнем доступа. Этого нет, потому что работа имеет теоретическое значение.

Научный сотрудник напомнил, что раньше в каждом институте спецслужбы действительно работали — был отдел, сидели два-три человека, которые следили за тем, как хранится документация, куда она идет, кто к ней имеет доступ. И давали допуск, все было четко поставлено. То есть спецслужбы работали, а не «занимались наездами», отмечает эксперт.

В этой связи Громов напомнил историю другого сотрудника ФГУП ЦНИИмаш Владимира Лапыгина — известного ученого, создателя космических аппаратов, осужденного в 2015 году на семь лет по обвинению в государственной измене. Лапыгин занимался аэрогазодинамикой. По его мнению, обвинение в госизмене сфабриковано от начала и до конца — программа, которую ученый отправил китайским коллегам для ознакомления и рассмотрения возможности заключения с НИИ контракта, не была секретной, и тем более никаких денег за нее Лапыгин не получал.

«Лапыгина посадили одного, а сейчас спецслужбы, не имеющие никакого понимания о работе ученых, делают группу — за них они больше звезд на погоны получат», — предположил Громов.

Что касается причин, по которым могли арестовать Кудрявцева, то, считает Громов, здесь речь идет о запугивании.

«Это обычный рейдерский захват. Выяснится, с Кудрявцевым все нормально, никому он ничего не передавал, но под это дело управление институтом будет либо перехвачено, либо институт ликвидируют», — заключил эксперт.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило, что 21 июля гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин создал комиссию во главе со своим заместителем по безопасности Сергеем Деминым. Комиссии, наряду с «оказанием помощи сотрудникам ФСБ в расследовании уголовного дела», предстоит выработать перечень рекомендаций по усилению безопасности на объектах ракетно-космической промышленности.

В частности, сообщает издание, результатом работы комиссии станут предложения по изменению статуса института и «укреплению контроля за его деятельностью со стороны госкорпорации». ФГУП ЦНИИмаш — это головная организация отрасли.

Напомним, 74-летний научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев был арестован Лефортовским судом Москвы. ФСБ обвиняет его в причастности к передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях. О каких конкретно технологиях идет речь — не сообщается.