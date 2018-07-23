American Conservative: громкие заявления Трампа – признак слабости США

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Недавний выпад президента США Дональда Трампа в адрес своего иранского коллеги Хассана Рухани, которого глава Белого дома призвал к осторожности, как и его прежние громкие заявления в Twitter демонстрируют не силу Вашингтона, а лишь слабость американского лидера и его полную неспособность держать себя в руках, пишет Дэниэл Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

Ранее президент исламской республики Рухани призвал Трампа «не играть с огнем», подчеркнув, что Вашингтону следует хорошо понимать: мир с Ираном является ключом для общего мира, а война с ним — «ключом к войнам». В ответ на это глава Белого дома разразился яростной тирадой на своей странице в Twitter.

«Никогда, никогда больше не угрожай США, или тебя ждет такое, с чем мало кто сталкивался в истории», — написал заглавными буквами в своем сообщении Трамп.

«Мы больше не являемся страной, которая будет терпеть твои безумные слова насилия и смерти. Будь осторожен!» — подчеркнул глава Белый дом.

При этом, отмечает автор, Трамп не видит проблемы в «безумных словах насилия», когда к ним прибегает он сам. Он тем не менее не может терпеть, когда с подобными предупреждениями выступают лидеры других стран. К тому же Рухани не угрожал США и не предостерегал Вашингтон от нападения на Иран. Реакция Трампа является доказательством того, что выбранная Вашингтоном стратегия в отношении Ирана агрессивна и опасна, она демонстрирует и более тревожный факт: готовность главы Белого дома моментально идти на эскалацию. В лучшем случае эта эскалация будет словесной, в худшем же Трамп может отдать приказ о нанесении по Ирану удара.

Разговоры о том, что иранского коллегу ждет «такое, с чем мало кто сталкивался в истории», говорят о готовности пойти на громадные жертвы и разрушения в Иране. В этих условиях крайне важно, чтобы Конгресс сделал все, чтобы у президента не было полномочий отдавать приказ об ударе США по исламской республике, что стало бы вопиющим актом агрессии, нарушением Устава ООН и присяги, данной Трампом как президентом США.

Напомним, еще во время предвыборной кампании Трамп указывал на то, что Вашингтону следует враждебно относиться к Ирану. После победы в президентской гонке Трамп кардинальным образом изменил курс внешней политики США в отношении исламской республики, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий — «ядерной сделки» с Ираном, — а также пообещав ввести новые санкции против страны.