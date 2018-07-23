Канадский депутат: Украина ждет снайперских винтовок из Канады

Оттава, , 09:24 — REGNUM Канадская фирма по производству снайперских винтовок заключила контракт на поставку оружия с Украиной, заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан, сообщает 23 июля «Укринформ».

По его словам, канадская компания уже готова экспортировать снайперское оружия для ВСУ, однако прежде канадское правительство должно подписать разрешение на экспорт оружия. Безан добавил, что в Канаде есть несколько компаний, которые готовы сотрудничать с Киевом в сфере обороны и поставлять на Украину военные машины, пулеметы и так далее.

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Напомним, ранее Канада включила Украину в список стран, в который разрешается экспортировать автоматическое оружие. Также президент Украины Петр Порошенко называл Канаду «искренним другом» Украины.

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