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В Джамму и Кашмире растет число случаев забрасывания камнями

Политика

После введения губернаторского правления в индийском штате Джамму и Кашмир число террористических атак значительно сократилось

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 22 июля 2018, 17:48 — REGNUM  Министерство внутренних дел Индии отчиталось об успехах губернаторского правления в штате Джамму и Кашмир, которое было введено 20 июня, и сообщило, что наблюдается значительное сокращение случаев терроритсических атак с 16 июня по 15 июля, в то время как в позапрошлом месяце в течение Рамадана, когда силы безопасности не проводили операций, их было заметно больше, пишет индийское новостное издание «Хиндустан Лайв».

Согласно докладу министерства, за последний месяц было совершенно всего 47 террористических актов, а в позапрошлом их число доходило до 80. В большинстве случаев террористы использовали стрелковое оружие или ручные гранаты. Также отмечается, что за последний месяц было убито 5 сотрудников безопасности, а за позапрошлый — более 10.

Министерство внутренних дел отметило, что, несмотря на уменьшение количества террористических актов, растет число случаев забрасывания представителей власти камнями. За последний месяц было более 95 таких случаев.

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