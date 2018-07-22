В Джамму и Кашмире растет число случаев забрасывания камнями

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 17:48 — REGNUM Министерство внутренних дел Индии отчиталось об успехах губернаторского правления в штате Джамму и Кашмир, которое было введено 20 июня, и сообщило, что наблюдается значительное сокращение случаев терроритсических атак с 16 июня по 15 июля, в то время как в позапрошлом месяце в течение Рамадана, когда силы безопасности не проводили операций, их было заметно больше, пишет индийское новостное издание «Хиндустан Лайв».

Согласно докладу министерства, за последний месяц было совершенно всего 47 террористических актов, а в позапрошлом их число доходило до 80. В большинстве случаев террористы использовали стрелковое оружие или ручные гранаты. Также отмечается, что за последний месяц было убито 5 сотрудников безопасности, а за позапрошлый — более 10.

Министерство внутренних дел отметило, что, несмотря на уменьшение количества террористических актов, растет число случаев забрасывания представителей власти камнями. За последний месяц было более 95 таких случаев.