Коалицияи во главе с США нанесла авиаудар по мирным жителям в Сирии

Дамаск, , 07:13 — REGNUM Так называемая антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудары по мирным жителям на востоке Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает SANA со ссылкой на источники.

Авиация коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, которые пытались покинуть город Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В результате удара несколько человек погибли. Точное число жертв неизвестно.

Напомним, США и их сателлиты осуществляют интервенцию в Сирии с целью свергнуть законное сирийское правительство во главе с Башаром Асадом. Американские военные создают неподконтрольные Дамаску анклвы на окраинах Сирии и осуществляют там подготовку боевиков, которые затем бросают в бой против правительственных войск.