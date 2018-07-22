Мирные сирийцы погибли при атаке коалиции США — СМИ

Дамаск, , 02:56 — REGNUM Авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удары по беженцам в пригороде Абу-Кемаля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает сирийское национальное агентство SANA.

В результате удара погибли люди, некоторые получили ранения. Количество погибших и раненых не названо, отмечено, что их «множество».

Под воздушный удар попали мирные жители, покинувшие населенный пункт Ас-Суса в пригороде Абу-Кемаля. Они двигались в направлении пустыни, чтобы избежать беспорядочного авиаобстрела коалиции, а также спасались от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля сообщалось об авианалетах коалиции на селения Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которых стали 30 мирных жителей.

Российские власти не раз напоминали о том, что официальный Дамаск не санкционировал действия США и международной коалиции в Сирии, не было принято и соответствующей резолюции СБ ООН.

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