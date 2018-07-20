Сергей Миронов призвал постоянно работать над международным имиджем РФ

Москва, , 16:47 — REGNUM Чемпионат мира по футболу был праздником, который показал приехавшим в Россию болельщикам, что РФ — это современная и гостеприимная страна. Об этом 20 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Чемпионат мира, который мы провели, — это был праздник, но, как мы знаем, праздники проходят, и наступают будни, — констатировал он. — Сотни тысяч болельщиков приехали в РФ и увидели, что она, оказывается, современная страна, здесь современные, красивые города, современные стадионы и гостеприимные и доброжелательные люди. Всё нормально».

Все эти сотни тысяч, как отметил Миронов, вернутся домой и будут там рассказывать правду, но западная пропаганда будет и дальше рисовать Россию мрачными красками.

«И нам нужно думать не о том, что они будут говорить, а о том, что мы будем говорить, — отметил Миронов. — Я не знаю, а кто у нас, какой чиновник отвечает за то, чтобы мы позитивно воспринимались в мире? Этим надо заниматься постоянно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), после Чемпионата мира по футболу отмечается прирост количества заявок от иностранных туристов на приезд в Россию.

Подчеркивается, что иностранные туристы, отказавшиеся от поездок в Россию во время ЧМ-2018, частично переориентировались на другие месяцы туристического сезона, в частности, на август и сентябрь.

«Количество заявок от иностранных туристов на сентябрь этого года у нас уже выросло на 10−20% в сравнении с прошлым годом», — отмечают в АТОР.

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