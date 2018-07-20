Курды идут на стратегическое сближение с Дамаском

Дамаск, , 16:26 — REGNUM Сирийские демократические силы, а точнее их политическое крыло, откроют свои представительства в провинциях Латакия, Дамаск, Хами и Хомс. Эти договоренности достигнуты по результатам очередных переговоров между СДС и сирийским правительством.

Отношение к вопросу сближения с Дамаском в курдском движении разное. Есть часть политической верхушки, которая полностью ориентируется на США и их союзников. Однако люди, трезво оценивающие ситуацию, идут на сближение с Башаром Асадом. Линия водораздела прошла после сделки Соединенных Штатов и Турции по городу Манбиджу, когда курдские формирования были вынуждены оставить этот город.

Если перечислить события последнего времени в сфере отношений курдского движения и Дамаска, то стратегическая линия на сближение прослеживается весьма отчетливо.

Предварительно договорились о вхождении курдских отрядов Народных защитников в Сирийскую арабскую армию, будет официально засчитываться даже выслуга лет.

Под контроль сирийской армии переданы часть территорий в городах Камышлы и Хасака. На улицах уже не присутствует агитация с портретами лидера и основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.

Совместно будут использоваться стратегические объекты сирийской инфраструктуры: плотины Табка и Тишрин. На плотине Табка уже идут ремонтные работы. Она пострадала от авиаударов международной коалиции во главе с США.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сирийское правительство договорилось с Курдскими народными защитниками и Рабочей партией Курдистана (YPG/PKK) обменивать нефть из месторождения «Аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре, которое подконтрольно YPG/PKK, на топливо в определенной пропорции.