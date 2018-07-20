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Вице-премьер Ливии призвал правительство к бегству из Триполи

Политика

Фатхи аль-Муджбари заявил о захвате ополченцами силовых структур и ушел в отставку

Триполи, 20 июля 2018, 15:12 — REGNUM  Ливийский вице-премьер Фатхи аль-Муджбари объявил о своей отставке и призвал правительство Ливии бежать из Триполи в эфире местного телеканала Al Hadat TV 20 июля.

Аль-Маджбари заявил, что его отставка «необходима» в такой ситуации, когда вооруженное ополчение взяло под контроль военные и силовые структуры Триполи, которые «отказались от любого намерения защищать президентский совет и правительство».

По его словам, президентская гвардия была вытеснена ополченцами за ночь «без единого выстрела», и Триполи — «больше не город для ведения политики».

Напомним, после войны в Сирии и убийства лидера Джамахирии Муаммара Каддафи в 2011 году ситуация в Ливии крайне нестабильна. Помимо признанного ООН правительство под руководством Фаджиса аль-Саррадша существует как минимум два мощных центра силы, часть территории контролируется радикальными исламистами.

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Гражданская война в Ливии
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