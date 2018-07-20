Президент Никарагуа: «Мы должны бороться за мир»

Манагуа, , 08:36 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега призвал своих сторонников укреплять самооборону перед насилием со стороны «вассалов империи» — вооруженных групп оппозиции, сообщает агентство Prensa Latina 19 июля.

«Мы должны бороться за мир, укрепляя механизмы самообороны, чтобы не позволить больше убийств семей сандинистов и сожжения их домов», — сказал президент в речи, посвященной 39-й годовщине победы сандинизма в стране.

Он призвал соотечественников содействовать примирению общества и не сеять ненависть даже к тем, кто приносит вред народу — представителям вооруженного заговора, которые финансируются внешними и внутренними силами.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни полиции Никарагуа удалось восстановить контроль над районом Монинбо второго по величине города Масайя, в течение трех месяцев служившим оплотом мятежников, которые стремятся к свержению правительства. Власти Никарагуа называют их террористами.

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