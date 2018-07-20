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Еврокомиссия подала в суд на Венгрию за законы «Стоп Сорос«

Политика

Венгрии угрожают санкциями от Евросоюза

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию за законы «Стоп Сорос«
Мигранты

Брюссель, 20 июля 2018, 00:39 — REGNUM  Еврокомиссия обратилась в Суд Европейского союза для противодействия принятым в Венгрии антимиграционным законам, неофициально названным «Стоп Сорос». Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Решение было приятно по причине игнорирования Венгрией предупреждений от Еврокомиссии, согласно которым пакет антимиграционных законов противоречит законодательству Евросоюза.

Также Еврокомиссия направила официальное предупреждение Венгрии с требованием устранить несоответствия в законодательстве. С этого времени у Венгрии остается два месяца на устранение замечаний, иначе в отношении страны будут применены санкции со стороны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия начала расследование по нарушению законодательства ЕС, вызванное принятием в Венгрии пакета антимиграционных законов под неофициальным названием «Стоп Сорос».

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрии грозят санкции за антимиграционные законы

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