Дмитрий Медведев возглавит новый совет при президенте России

Москва, , 21:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав и положение о новом Совете при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован 19 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Президиум совета возглавит премьер Дмитрий Медведев. Его заместителями назначены помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и замуководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко.

В состав президиума также вошли все заместители премьер-министра России и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов. Членами президиума по согласованию указаны мэр Москвы Сергей Собянин и глава Татарии Рустам Минниханов.

Согласно указу, в число основных задач совета будет входить подготовка предложений президенту по определению и актуализации целей и целевых показателей национальных проектов и программ, показателей по основным направлениям стратегического развития России, а также определение базовых подходов к способам, этапам и формам их достижения.

Совет также займётся координацией деятельности органов власти различного уровня, экспертных и предпринимательских сообществ при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и программ.

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