Четверг, 19 Июля 2018 года
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РФ и Китай блокировали запрос США на запрет поставок нефтепродуктов КНДР

Политика

Москва и Пекин запросили больше времени на рассмотрение вопроса

РФ и Китай блокировали запрос США на запрет поставок нефтепродуктов КНДР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нефть. США

Нью-Йорк, США, 19 июля 2018, 20:39 — REGNUM  Россия и Китай не поддержали запрос США в Совете Безопасности ООН о запрете поставок продуктов нефтепереработки в Северную Корею, передаёт Agence France-Presse.

По информации агентства Reuters, Москва и Пекин заявили, что на рассмотрение запроса Соединённых Штатов требуется дополнительное время.

Как передавало ИА REGNUM, США 13 июля внесли в комитет по санкциям ООН запрос о немедленном прекращении всех поставок нефтепродуктов в КНДР. В Вашингтоне считают, что Северная Корея нарушила свою квоту на нефтепродукты в 2018 году, закупив с января по май более 750 тысяч баррелей нефти при квоте в 500 тысяч баррелей.

Читайте ранее в этом сюжете: США потребовали от СБ ООН ограничить поставки нефти в КНДР

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США и КНДР
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