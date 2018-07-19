Четверг, 19 Июля 2018 года
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Российские дипломаты получили доступ к Марии Бутиной, арестованной в США

Политика

В США Бутину обвиняют в шпионаже

Российские дипломаты получили доступ к Марии Бутиной, арестованной в США
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Открытая дверь

Вашингтон, 19 июля 2018, 19:11 — REGNUM  Сотрудники посольства Российской Федерации в Вашингтоне прибыли в следственный изолятор, в котором содержится российская гражданка Мария Бутина, обвиняемая в шпионаже. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает РИА Новости.

Напомним, гражданка Российской Федерации Мария Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне. Ей было предъявлено обвинение в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Это стандартное обвинение в США, касающееся шпионажа.

Бутина свою вину категорически отвергает. При этом федеральный окружной суд Вашингтона постановил содержать Бутину под стражей до рассмотрения её дела по существу.

Стоит отметить, что задержана Бутина была непосредственно накануне перед российско-американским саммитом на высшем уровне в Хельсинки.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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