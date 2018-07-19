БелАЭС окончательно в Литве становится фактором предвыборной борьбы

Вильнюс, , 12:22 — REGNUM

О том, что фактор Белорусской АЭС в Литве станет не предметом дискуссий о якобы опасности, а в первую очередь — одним из главных факторов приближающихся в 2019 году президентских выборов — в Литве предполагали ещё несколько лет назад, предсказывая, что обсуждение этой темы будет нарастать, а на финишной прямой она рискует стать и вовсе одной из главных, наряду с социальными проблемами, экономикой и прочими темами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прогнозировавшие такой сценарий — не ошиблись. БелАЭС всё чаще становится не предметом обсуждения о мнимой угрозе Вильнюсу, а предметом критики друг друга потенциальных кандидатов в президенты Литвы.

Так, сегодня, 19 июля, экс-посол Литвы в США, депутат сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы (консерваторы) Жигимантас Павилёнис набросился с критикой на находящегося в отпуске премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, которого называют одним из самых вероятных победителей президентской кампании 2019 года. Поводом стало — якобы отсутствие реальных шагов правительства по противодействию строительства Белорусской АЭС, которую заканчивают строить в Гродненской области Островецкого района Белоруссии — в нескольких десятков километров от границы с Литвой.

Павилёнис написал обширную статью, которую опубликовал портал Delfi, где долго и подробно рассуждает о том, что правительство Литвы во главе со Сквернялисом совершенно не сопротивляется проекту БелАЭС, который, разумеется, по словам Павилёниса — главная угроза Литве.

Кроме того, пишет он, Литва проигрывает ещё и в Евросоюзе, поскольку специальная миссия Еврокомиссии по безопасности атомной энергетики ENSREG, оценивая проведённые стресс-тесты БелАЭС, в целом признала станцию соответствующей нормам безопасности, вынеся лишь некоторые рекомендации, которые бывают после всех стресс-тестов на всех АЭС. Павилёнис уверен, что это едва ли не предательство Литвы, а вместо того, чтобы ожесточённо доказывать свою правду Брюсселю, премьер уходит в отпуск! Более того, рассуждает политик, а не совпадение ли это вовсе, что глава правительства ушёл в отпуск именно в момент выводов миссии Еврокомиссии о безопасности БелАЭС? Он эту мысль выносит в заголовок своей статьи. А заканчивает требованием: премьер немедленно должен вернуться из отпуска хотя бы из-за вопроса БелАЭС!