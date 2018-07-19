Всемирный конгресс украинцев просит МВФ не повышать Украине цену на газ

Нью-Йорк, США, , 00:06 — REGNUM Представители украинской диаспоры обратились с письмом к директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард, в котором просят не повышать цены на газ для населения Украины, сообщило 18 июля издание «Укринформ».

Повышение стоимости газа для населения не должно быть непременным условием для выдачи нового кредита, считают во Всемирном конгрессе украинцев.

«Угроза для и без того шаткой социально-экономической ситуации в Украине пойдет во вред макроэкономической стабильности страны. При этих условиях, отказ в предоставлении следующего транша МВФ будет иметь негативное влияние и реформистскую повестку дня в Украине и создаст экономическую неопределенность», — сказано в письме.

Напомним, повышение тарифов на газ является ключевым условием получения Украиной очередного кредита от МВФ.

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