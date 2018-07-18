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МИД России отверг обвинения в попытках срыва референдума в Македонии

Политика

Скопье не представило и не представит доказательств своих обвинений, уверены в Москве

Москва, 18 июля 2018, 19:04 — REGNUM  В Москве вызвало недоумение заявление премьер-министра Македонии Зорана Заева о финансировании антиправительственных выступлений в Скопье некими симпатизирующими России бизнесменами. Об этом заявила на брифинге 18 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, российская сторона считает, что «очередная порция безосновательных обвинений в адрес Москвы» необходима лишь «для одной цели — нагнетания антироссийской истерии».

Представитель МИД также подчеркнула, что со стороны Скопье не было приведено никаких фактов в подтверждение прозвучавших обвинений. При этом Мария Захарова выразила уверенность, что ничего представлено и не будет, «иначе это уже было бы сделано».

Напомним, ранее Зоран Заев в интервью американскому изданию BuzzFeed заявил, что «симпатизирующие России греческие бизнесмены» финансируют «акты насилия» в Македонии с целью срыва предстоящего референдума о смене названия страны и противодействия вступлению республики в НАТО.

Конкретных имён македонский премьер не назвал, однако само издание утверждает, что более $350 тысяч на эти цели якобы направил российский предприниматель греческого происхождения, бывший депутат Государственной думы Иван Саввиди. Представители Саввиди опровергли данную информацию и заявили о намерении предпринимателя обратиться в суд.

Читайте подробнее: Зоран Заев заявил о планах России сорвать референдум по названию Македонии

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