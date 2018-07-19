Ракета «Кинжал»: в чем уникальность и преимущества?

Москва, , 04:27 — REGNUM В июле был проведен уже двенадцатый запуск российской аэробаллистической ракеты «Кинжал», сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке. По информации канала, во время последнего запуска была поражена цель на дальности 500 миль (около 805 км), сама же ракета будет принята на вооружение в 2020 году. Каковы возможности «Кинжала» и перспективы проекта, рассказывает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее снимки сверхзвукового перехватчика МиГ-31 с ракетой, похожей на ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», появлялись в интернете, но были замечены немногими. После выяснилось, что к 2018 году вооружённые новой ракетой МиГ-31 уже ведут опытно-боевое дежурство. По поводу характеристик ракеты до сих пор нет согласия: по официальным данным, дальность действия комплекса составляет 2000 км, но не вполне понятно, что имеется в виду — максимальная дальность полёта ракеты или сумма боевого радиуса перехватчика МиГ-31 и дальности полёта ракеты. Новая информация об испытаниях на дистанции в 800 км позволяет скорее склониться ко второму варианту, и ранее казавшемуся наиболее возможным.

Боевой радиус МиГ-31 составляет 720 км, общая дальность комплекса «Кинжал» — 2000 км, из чего можно предположить, что авиационная версия 9М723 может пролететь до 1200−1300 км. Такой показатель достигается за счёт запуска ракеты с большой высоты и на большой скорости. Вероятно, еще одним плюсом становится несколько большая скорость полёта ракеты на конечном участке — в 10 раз быстрее скорости звука. Эта характеристика не делает «Кинжал» гиперзвуковым оружием, однако с учетом сложной траектории полёта ракеты 9М723 её перехват всё равно практически невозможен.

Каковы другие преимущества и насколько реальна названная телеканалом дата принятия на вооружение, читайте в статье: Уникальная ракета «Кинжал» в шаге от постановки на вооружение в России

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