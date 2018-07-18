Голосование по вопросу легализации абортов в Аргентине пройдет в августе

Буэнос-Айрес, , 13:48 — REGNUM Итоговое голосование по вопросу легализации абортов в Аргентине пройдет в местном сенате 8 августа, пишет газета La Nación.

До этого момента дважды в неделю специальная комиссия сената проводит слушания по вопросу добровольного прерывания беременности на сроке до 14 недель. Каждый сенатор имеет право приглашать экспертов их различных областей, которые выскажут свои аргументы за или против законопроекта. Законопроект был одобрен 15 июня в ходе 22-часовых ожесточенных дебатов в нижней палате парламента с минимально необходимым для этого количеством голосов. Исторические дебаты транслировались в прямом эфире.

Если сенат примет закон, Аргентина станет третьей страной Латинской Америки после Кубы и Уругвая, где декриминализирован добровольный аборт. Как сообщало ИА REGNUM, в Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа аборты запрещены полностью, в других странах допускаются только в случаях, если беременность угрожает жизни женщины.

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