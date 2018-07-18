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Голосование по вопросу легализации абортов в Аргентине пройдет в августе

Политика

У сенаторов осталось три недели, чтобы взвесить все за и против

Буэнос-Айрес, 18 июля 2018, 13:48 — REGNUM  Итоговое голосование по вопросу легализации абортов в Аргентине пройдет в местном сенате 8 августа, пишет газета La Nación.

До этого момента дважды в неделю специальная комиссия сената проводит слушания по вопросу добровольного прерывания беременности на сроке до 14 недель. Каждый сенатор имеет право приглашать экспертов их различных областей, которые выскажут свои аргументы за или против законопроекта. Законопроект был одобрен 15 июня в ходе 22-часовых ожесточенных дебатов в нижней палате парламента с минимально необходимым для этого количеством голосов. Исторические дебаты транслировались в прямом эфире.

Если сенат примет закон, Аргентина станет третьей страной Латинской Америки после Кубы и Уругвая, где декриминализирован добровольный аборт. Как сообщало ИА REGNUM, в Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа аборты запрещены полностью, в других странах допускаются только в случаях, если беременность угрожает жизни женщины.

Читайте ранее в этом сюжете: Перонисты попросили церковь Аргентины проявить терпимость к абортам

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Политическая жизнь Аргентины
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