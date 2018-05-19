Китай и Пакистан договорились об укреплении всестороннего сотрудничества

Исламабад, , 06:41 — REGNUM Находящийся с визитом в Пакистан виц-председатель Центрального военного совета КНР Чжан Йоуся заявил, что китайские и пакистанские военные должны претворить в жизнь договоренности, достигнуты лидерами двух стран и усилить стратегическое взаимодействие наряду с прагматическим сотрудничеством, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

На встрече с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси Чжан оценил твердую поддержку Пакистаном Китая. По его словам, военные двух стран должны всесторонне развивать отношения в сфере обороны во имя глобального и регионального мира и стабильности.

Аббаси, со своей стороны отметил, что Пакистан и Китай имеют тесные отношения, а его страна всегда будет поддерживать политику «одного Китая». Кроме того, Пакистан намерен обеспечить Китаю все условия для развития экономического коридора «Китай — Пакистан».

Отметим, что во время своего визита Чжан также провел встречу с исполняющим обязанности президента страны Садыком Санжрани, а также высшим военным руководством. Напомним, что Пакистан является самым тесным союзником Китая в регионе, что серьезно осложняет его отношения с Индией.

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